Bezaubernd, die Eröffnung © Raphael Ofner

Was für ein Wochenende für Stefanie Hertel: Am Freitag war die Sängerin und TV-Moderatorin beim Semperopernball in Dresden – „und zwar bis vier Uhr morgens“, wie sie verriet. Der Grund war nicht vorrangig der Ball-Auftritt von Andreas Gabalier, sondern: Johanna Mross (17), die gemeinsame Tochter des ehemaligen Volksmusiktraumpaars Hertel und Stefan Mross, debütierte am Dresdener Opernparkett.

