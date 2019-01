Das Online-Voting des Eröffnungspaars 2019 der Opernredoute geht ins Finale: Bis heute 12 Uhr läuft die Wahl. Und: Der neue Conferencier Wagner-Trenkwitz reist am Freitag an.

Opernredoute © Opernredoute/philographics/Marija

Der Vorhang für „Kiss me, Kate“ war eben gefallen, da ging es Mittwochnacht im Opernhaus mit den Aufbauarbeiten richtig los: Bis Samstag verwandelt sich die Grazer Oper zum schönsten Ballschauplatz des Landes. Bereits am heutigen Donnerstag (24. 1.) entscheidet sich, wer „Stimmenkaiser“ unter den 48 Eröffnungspaaren der 21. Grazer Opernredoute sein wird. Um 12 Uhr endet die Online-Abstimmung via Kleinen Zeitung.