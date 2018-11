Facebook

Maturaball des BG/BRG Knittelfeld am Samstag © Zeiler

Der steirische Maturaball- und Ball-Reigen geht munter weiter. Zwischen Ennstal und der südsteirischen Grenze übertreffen sich die Schüler und Veranstalter mit gelungenen "Parkettpartys".

Die Konsequenz: Auch dieses Wochenende dürfen wir an dieser Stelle die besten Fotos des Ball- und Festwochenendes in der Steiermark zeigen.

Klicken Sie sich doch einfach durch die erfrischendsten Bilder des Wochenendes!

Flotter Samstag

Unter dem Motto „Matura verleiht Flügel- Aufbruch in höhere Sphären“ stand der Maturaball des BG/BRG Knittelfeld am Samstag im Kulturhaus Knittelfeld.

Knittelfeld: Maturaball BG/BRG Knittelfeld

Hunderte begeisterte Ballgäste amüsierten sich am Samstag beim Maturaball der HTL Kapfenberg.

Maturaball HTL Kapfenberg-Elektrotechnik: Ballgebra - Jetzt wird abgerechnet

Mit einer tollen Inszenierung wurde der Maturaball der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Feldbach eröffnet.

Feldbach: HLW-Maturaball mit Supershow

Samstagabend wurde im Grazer Congress aufgetanzt. Das WIKU lud zum Maturaball.

Maturaball BRG WIKU: Stilvolle Ballnacht des BRG WIKU

"Matura de Janeiro - mit Rhytmus in die Zukunft", das war das Motto der Maturaklassen 8M und 9MO des Musikgymnasiums Dreihackengasse Graz.

Maturaball: Ball Dreihackengasse

Am Samstag luden die Maturanten des Borg Hartberg zu ihrem Ball in die Stadtwerke-Hartberg-Halle ein.

Hartberg: Das war der Maturaball des Borg Hartberg





Flotter Freitag

Bereits am Freitag wurde gefeiert: So etwa aus dem Herta-Reich-Gymnasium. "8 Jahre Herta - jetzt werden wir Reich!?" stellten die Maturanten die freche Frage.

Maturaball Herta Reich Gymnasium: 8 Jahre Herta - jetzt werden wir Reich!?

"Unser letzter Auftrag": Nach diesem Motto stellten sich die Maturanten des Bischöflichen Gymnasiums ihrer "Matura (im)possible". Mit Erfolg, so viel sei verraten.

Bischöfliches Gymnasium: Matura (im)possible

Ebenso am Freitag hat die 8. Klasse der Modellschule Graz zur Weltreise gebeten: Der "Roadtrip Around the World" begann in den Kammersälen.

Modellschule: Maturaball und Roadtrip