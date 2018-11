Kleine Zeitung +

Opernredoute 2019 Wer macht das Rennen um den Conferencier?

Erstes Vorspiel zur 21. Opernredoute: In Graz wird das Programm vorgestellt. Und die Frage beantwortet, wer nach Steidl, Haider, Ostrowski & Co. die Gäste am 26. Jänner 2019 begrüßen wird.