Zwei Wochen ist es her, dass Graz durch das "Aufsteirern" zum Nabel der Steiermark wurde. Damit nicht genug flimmert heute ein Rückblick auf das weiß-grüne Spektakel über die Fernseher – zumindest in musikalischer und kulinarischer Form ab 20.15 Uhr in ORF 2. Neben Schlagersternchen Melissa Naschenweng, die sich zuvor im Steirischen Heimatwerk mit einer Tracht eingedeckt hat, werden Musiker wie Norbert Schneider, Matakustix, Opus oder Right Said Fred die Bühne der Kasematten rocken.