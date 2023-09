Bei strahlendem Sonnenschein hieß es am Samstag in der steirischen Landeshauptstadt abermals, Bühne frei für Tracht und Tradition. Das typische Schnalzen der Peitschen war schon vor 10 Uhr in der gesamten Innenstadt hörbar. "Das Schnalzen entsteht durch den Überschallknall, den wir durch die schnelle Richtungsänderung der Peitsche erzeugen", erklärten die Mitglieder des Trachtenverband Steirerherzen Knittelfeld-Spielberg-Apfelberg. Während die Herrengasse bereits in den Vormittagsstunden voller Menschen war, entwickelte sie sich am Sonntagnachmittag zur absoluten Trachtenmeile.

Anders als am Samstag, waren am Sonntag kaum Menschen ohne Tracht zu entdecken. "Wir sind nach Graz gefahren, damit wir unsere Tracht herzeigen können", meinte eine Gruppe aus Gröbming. Insgesamt dürften laut Polizei rund 170.000 Besucherinnen und Besucher die Innenstadt am Wochenende gefüllt haben.

Auch kulinarisch hatte das Aufsteirern heuer wieder einige steirische Schmankerl zu bieten. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderen über Käsespätzle, Schwammerlsuppe und - ganz im Sinne der Steiermark - über Kürbiskernbratwürstel freuen. Für viele Besucherinnen und Besucher durften zum Start der Saison auch Sturm und Maroni nicht fehlen. "Wir sind extra hergefahren, um den ersten Sturm der Saison zu verkosten", erzählten Lena Bruggraber und Lisa Janosch aus dem Mürztal.

Fächerpolonaise auf Steirisch

Ein Highlight für alle Tanzbegeisterten war auch in diesem Jahr die Quadrille Styrienne. Die Fächerpolonaise auf Steirisch will allerdings gut geprobt sein. Obwohl sich die ersten Proben noch etwas holprig gestalteten, mit der richtigen Anleitung und ein wenig Übung wirbelten zahlreiche Tanzpaare im Burghof gemeinsam über den Tanzboden. "Wir wollten eigentlich nur was trinken, aber das Tanzen gehörte einfach dazu und ich kann es jedem empfehlen", meinte Frederik Wagner, einer der begeisterten Tänzer.

Höchst motiviert waren auch die Tanz- und Musikgruppen, die stimmungsvoll auftanzten und aufspielten. Für ein besonders musikalisches Erlebnis sorgte zudem die erste steirische Dudelsackgruppe Styrian Panther Pipe Band, die Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) feierlich anmoderierte. "Das Dudelsackspielen war für uns zuerst eine Spielerei, außerdem braucht es ziemlich viel Übung, bis man überhaupt einen Ton aus dem Dudelsack herausbekommt", meinten die Bandmitglieder.

Damit sich die kleinsten Gäste nicht langweilen mussten, konnten sie sich beim Blumenkranzbinden oder beim Verzieren eines Lebkuchenherzes austoben. Letzteres sorgte als Teil der Spendenaktion "Steirern helfen Steirern" nicht nur für jede Menge Spaß, sondern auch für einen guten Zweck. Für eine kurze Unterbrechung auf der Bühne am Grazer Hauptplatz sorgten Aktivisten der Letzten Generation. Laut der Polizei versuchten sie sich an der Bühne festzukleben, konnten jedoch rasch vom Security Personal weggebracht werden.

So lief es am Samstag

Am Samstag hatte es u. a. mit dem traditionellen Oberlandler Kirtag eine flotte Aufwärmrunde in der Innenstadt gegeben. Dicht gedrängt ging es am Hauptplatz zu, abseits herrschte gemütlicheres Treiben. Hier der Bericht vom ersten Tag.

