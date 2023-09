Letzte Jahr hatte der Landeshauptmann Christopher Drexler sagenhafte 48 (!) Schläge gebraucht, um das Bier aus dem Fass zu locken, beim diesjährigem Bieranstich – die traditionelle Eröffnung des "Aufsteirern"-Sonntags – lief es besser. "Letztes Jahr war es ein bissl ein widerspenstiges Fassl", so der LH. Diesmal schaffte er es mit neun Schlägen, das Bier heraussprudeln zu lassen. Mehr dazu hier.

Das "Aufsteirern" lockte am ersten Tag rund 50.000 Besucherinnen und Besucher in Dirndl, Lederhose und Co. in die Straßen und Gassen von Graz. Am Sonntag, dem stärksten Tag des Brauchtumsfestes, kamen bei milden Temperaturen und Sonnenschein sogar gut 120.000 Gäste in die Innenstadt.

Für eine Unterbrechung auf der Bühne am Hauptplatz sorgten die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation". Laut der Polizei haben sich Aktivisten versucht, auf der Bühne festzukleben, sie seien aber rasch vom Security-Personal weggebracht worden.

Vom Bieranstich wechselte Drexler dann in die Herrengasse, wo ein Nikolaus und ein Krampus ihre Runden zogen. Kurzerhand ließ sich der Landeshauptmann die Maske des Krampus aufsetzen. "Das ist gar nicht so einfach", beschrieb er das Erlebnis, nachdem er die Maske wieder dem eigentlichen Besitzer übergeben hatte.

Aufsteirern unterstützt "Steirer helfen Steirern"

Für den guten Zweck gibt es beim diesjährigen Aufsteirern auch etwas: An drei Ständen kann man Wein, Lebkuchenherzen und Erinnerungsfotos erwerben - die Einnahmen werden an "Steirer helfen Steirern" gespendet.

Am Jungwinzerstand der Sparkasse in der Herrengasse auf Höhe des Restaurants "Le Burger" gibt es Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Zweigelt und Co. "Wir sind seit vielen Jahren Partner von 'Steirer helfen Steirern' und möchten heute die Siegerweine der Jungwinzerinnen und Jungwinzer präsentieren und dabei Gutes tun", sagt Michael Gradischnig von der Steiermärkischen Sparkasse.

Am Stadtbauernhof der Landwirtschaftskammer im Innenhof der Landwirschaftskammer können vor allem auch Kinder ein Lebkuchenherz für den guten Zweck verzieren (kleines Lebkuchenherz für 3 Euro, großes Herz 4 Euro. Insgesamt hat man 500 Herzen für den heutigen Tag vorbereitet. "Wir sind dankbar da sein zu dürfen und deshalb möchten wir Steirer unterstützen, denen es gerade nicht so gut geht und was passt da besser als ein Lebkuchenherz", sagt Marika Pichler von der Landwirtschaftskammer Steiermark.

Bei der Fotogaudi am Hauptplatz können Besucherinnen und Besucher einem Sprung auf die weichen Grasmatten nicht nur den Moment einfangen, sondern auch "Steirer helfen Steirern" unterstützen. "Wir haben diese Aktion bereits zum vierten Mal in Folge und möchten auch heuer wieder Steirer in Not unterstützen", sagt Oliver Murhy von Spark 7. Für Kundinnen und Kunden der Sparkasse sind die Fotos gratis, alle anderen zahlen 3 Euro. "Wir rechnen damit, dass wir rund 1000 Euro an Steirer helfen Steirer übergeben können", so Murhy.

So lief es am Samstag

Am Samstag hatte es u. a. mit dem traditionellen Oberlandler Kirtag eine flotte Aufwärmrunde in der Innenstadt gegeben. Dicht gedrängt ging es am Hauptplatz zu, abseits herrschte gemütlicheres Treiben. Hier der Bericht vom ersten Tag.

