Das Aufsteirern-Festival verwandelt die Grazer Innenstadt heute und morgen wieder in ein Trachtenmeer. Was die hunderten Besucherinnen und Besucher dabei wissen sollten, haben wir uns angeschaut: Was hat es mit dem Steirergewand auf sich? Wie bindet man das Dirndl richtig? Welche kulinarischen Schmankerl müssen verkostet werden?