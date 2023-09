Am Samstag und Sonntag wird die steirische Landeshauptstadt für zwei Tage zur Trachtenmeile. Denn Graz steht am 16. und 17. September beim alljährlichen Aufsteirern ganz im Zeichen der Volkskultur.

Kurz nach 10 Uhr am Samstag füllte sich die Herrengasse langsam. Die ersten Besucherinnen und Besucher in Tracht waren zu sehen. Gestartet hat der Samstag mit dem traditionellen Oberlandler Kirtag im Grazer Landhaushof. Zahlreiche Musikgruppen, unter anderen die Trachtenmusikkapelle Wießenbach/Enns und die Musikkapelle Kalsdorf, sorgen hier für die musikalische Unterhaltung.

Der Festeinzug der Oberlandler:

"Wir freuen uns auf den Kirtag nach der Coronazeit. Bei diesem herrlichen Wetter macht es gleich noch mehr Spaß", sagt Klaus Weikhard, Obmann der Oberlandler, am Vormittag.

Die Oberlandler präsentieren beim Aufsteirern auch ihre Hilfsprojekte für Steirerinnen und Steirer in Not. "Wir hoffen, dass viele Menschen hungrig und durstig sind. Unsere Einnahmen gehen an steirische Familien", sagt Weikhard. Auch Landeshauptmann Christopher Drexler kam und übernahm für eine Stunde den Bierausschank für den guten Zweck. Drexler: "So wie das Aufsteirern seit mehr als 20 Jahren zur Steiermark gehört, gehört der Oberlandler-Kirtag mittlerweile zum Aufsteirern. Für die gesellschaftlich so wertvolle Arbeit der Oberlandler möchte ich mich herzlich bedanken!"

LH Christopher Drexler (l.) mit Klaus Weikhard © Kanizaj Marija-M.

Die ersten Eindrücke vom größten Volkskulturfest des Landes:

Kurz nach 12 Uhr spielte die Stadtmusikkapelle Feldbach am Grazer Hauptplatz auf. Dieser war zu Mittag auch schon gut gefüllt: Zahlreiche Gäste sind in steirischer Tracht unterwegs - auch Besucherinnen und Besucher aus anderen Bundesländern, aus Deutschland und den Niederlanden sind angereist.

Gegen Mittag ist der Grazer Hauptplatz schon gut besucht © Marie Miedl-Rissner

Was am Programm steht

Gefeiert und getanzt werden kann am Samstag an insgesamt neun Orten in der Grazer Innenstadt. Dabei liegt der Fokus, wie im vergangenen Jahr, auf den Grazer Innenhöfen und Plätzen. Am Hauptplatz stellen neben heimischen Musikkapellen und Tanzgruppen auch Tänzerinnen und Tänzer aus dem Ausland ihr Können unter Beweis. Wer sich für das steirische Handwerk rund um Dirndl, Lederhosen und handgefertigte Hüte interessiert, wird in der Schmiedgasse fündig.

Steierische Schmankerl und spontane Gesangseinlagen

Damit auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt ist, dreht sich im Burghof 1 alles ums Essen und Trinken. Von Käse über Weine und Liköre kann hier munter verkostet werden. Mitsingen heißt es hingegen im Hof der Wiener Werkstätten. Denn dort findet bei einem spontanen Stammtisch jeder, der möchte, Platz – von Gstanzln über Jodler ist dort alles erlaubt. Heuer erstmals bespielt wird der Mariahilferplatz in 8020. Dort erwarten die Besucherinnen und Besucher eine urige Almhütte, und eine Mischung aus Tanz und Musik.

Während am Sonntag Straßensperren für Umleitungen und Ersatzverkehr sorgen, bleiben die öffentlichen Verkehrsmittel am Samstag weitgehend ohne Einschränkungen auf den Schienen.