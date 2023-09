Am Aufsteirern kommt niemand vorbei, es sei denn, er oder sie verlässt die Stadt: Weit mehr als 100.000 Menschen machten in den letzten Jahren die Stadt zum bunten Trachtenmeer - darunter auch viele junge Menschen, die es genießen, sich in Dirndl und Lederhose schick zu machen. Und weil sie dann gerne weiterfeiern, wird das Angebot an Aufsteirern-Partys, die rundherum entstehen, von Jahr zu Jahr größer.

Die offizielle Aufsteirern-Afterparty steigt wieder im Univiertel: "Beim Nachsteirern darf im Kottulinsky, Monkeys und Moridal gerne weitergesteirert werden", heißt es. Das bereits am Sonntag ab 17 Uhr, die Party ist bis in die frühen Morgenstunden angesetzt.

Eine der wohl größten Partys, und eher eine Art Anti-Aufsteirern, ist "Aufbleiben 2023" in der Postgarage, veranstaltet von den Menschen hinter dem springfestival. Unter dem Motto "Gschlof'n wird dahoam" feiert man Samstagnacht in den Aufsteirern-Sonntag hinein - und das mit einem 100 Prozent weiblichen Line-up. Als internationaler Stargast ist Xenia aus der Ukraine dabei. "Wie schon im letzten Jahr sehen wir es als unsere Pflicht an, zu zeigen, wie sich die Kultur in der Landeshauptstadt abseits der großen Söhne wie Gabalier und den Stoakoglern entwickelt hat", meinen die Veranstalter.

Das "Viertel 4", die Summerlounge im Joanneumsviertel, biegt mit diesem Sonntag in die Zielgerade für diese Saison. Diesmal steht die Party unter dem Motto "Trachtl'n im Viertel 4 … wo steirische Kultur auf urbanen Lifestyle trifft". Los geht es hier schon um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, den die Instagram-Seite GrazWellness hostet. Ab 11.30 Uhr darf zu Schmankerln und Drinks zu den "Bergprinzen" geschunkelt werden - sie sorgen mit volkstümlicher Live-Musik für eine ausgelassene Stimmung. Am Nachmittag steht dann wieder House Music im Vordergrund: DJ Solizze heizt den Gästen bis 22 Uhr ein.

Eine Aufsteirern-Party gibt es am Samstag in der Thalia: Hier lädt man am Samstag unter dem Motto "Steirerbluat is koa Himbeersoft" zur Aufsteirern-Kernölparty, es gibt Verhackertbrote und Kernöllikör. In der Mausefalle gibt man überhaupt gleich drei Tage lang Gas - am Freitag gibt's Schuhplattler und Verhackertbrote, am Samstag Welcome-Shots für alle in Tracht und am Sonntag Getränkeaktionen.