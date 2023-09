Am Wochenende heißt es in Graz Bühne frei für Dirndl und Lederhose. Zum zweiten Mal findet das Aufsteirern heuer als zweitägige Hommage an das steirische Brauchtum statt. Natürlich dürfen auch in diesem Jahr Fixpunkte wie der traditionelle Bieranstich nicht fehlen.

Heuer erstmals zum Ort des Geschehens wird der Mariahilferplatz. "Wir wollten auch einmal die andere Seite von Graz bespielen", meint eine der Veranstalterinnen, Alexandra Lientscher, von Ivents. Bei der dort errichteten Almhütte darf sich auf eine Mischung aus Volkstanz und Musik gefreut werden. Ebenfalls anders gestaltet sich heuer das Programm für die kleinsten Gäste. "Das Kinderprogramm ist nicht mehr auf einen Platz beschränkt, sondern auf alle Plätze verteilt", meint Lientscher.

Gestartet wird das Aufsteirern am 16. September um 10 Uhr mit dem Oberlandler Kirtag im Landhaushof. Neun der insgesamt 16 Plätze werden bereits am Samstag bespielt. In der Schmiedgasse liegt der Fokus etwa auf dem Traditionshandwerk. Von maßgeschneiderten Dirndl über handgemachte Hüte bleibt hier kein Wunsch unerfüllt. Wer selbst aktiv werden möchte, finden im Hof der Wiener Werkstätten Platz. Denn dort darf gemeinsam gestanzelt und gejodelt und getanzt werden. Wer sich traut, kann am Sonntag im Burghof auch bei der Quadrille Styrienne das Tanzbein schwingen. Am Sonntag sorgen zudem internationale Volkstanzgruppen für Unterhaltung.

Ersatzbusse für Straßenbahnen

Auch die Holding Graz stellt sich auf das Event ein: Während es am Samstag keine Einschränkungen des öffentlichen Verkehrs gibt, verdrängt das Trachtenmeer am Sonntag in der Herrengasse die Straßenbahnen. Für die Linie 5 wird daher ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen dem Jakominiplatz und Andritz eingerichtet. Die Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 werden zwischen dem Jakominiplatz und der Asperngasse durch Busse ersetzt.

Das Wetter zeigt sich heuer ebenso von seiner besten Seite. "Das Wochenende bleibt trocken und es ist im Laufe des Tages mit Temperaturen um die 25 Grad zu rechnen", meint Hannes Rieder von der Geosphere Austria. Bei diesem Traumwetter rechnen die Veranstalter auch heuer mit mehr als 100.000 Gästen. Am 30. September feiert das Aufsteirern dann bei der TV-Show im ORF 2 noch einmal ein Comeback.