Eigentlich war der Wochenanfang mit der Regierungsklausur in Schladming – unter neuer Führung des Landeshauptmannes Christopher Drexler – ja ein ernster und hochpolitischer. Vielleicht aber gab es da bei den Klausurteilnehmern ja dann doch ein paar Schmunzler über den am Dienstag erfolgten Satire-Ritterschlag im ORF für den Neuen.

Christoph Grissemann und Dirk Stermann haben Drexler in ihrer Sendung nämlich gleichsam "Willkommen (in) Österreich" geheißen und damit bundesweit groß herausgebracht – mithilfe eines Videos der Kleinen Zeitung über die "Aufsteirern-Panne" des Landeshauptmannes, die vor wenigen Wochen für Schmunzler und rekordverdächtige Zugriffe im Internet gesorgt hat.

Stolze 48 Schläge beim Bieranstich

Dort hat er ja bekanntlich beim Holzbierfassl-Anstich 48 Schläge gebraucht, bis das Bier fließen konnte. Das Video vom "politischen Trachtenpärchen", die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner hielt sichtlich ängstlich den Zapfhahn, auf den Drexler wieder und wieder den Holzhammer schlug. Grissemann konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen und feixte: Wenn Drexler am Sonntag ein Schnitzel essen wolle, müsse er schon am Freitag mit dem Klopfen beginnen.

"Landeshauptmann Kunasek macht's mit zwei, drei Schlägen"

In einer weiteren Nebenrolle hatte auch der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek seinen Auftritt: Beim Wahlkampf-Oktoberfest für den blauen Präsidentschaftskandidaten Walter Rosenkranz hatte sich der blaue Klubchef über den Landeshauptmann lustig gemacht und getönt: Ein Landeshauptmann Kunasek würde so einen Bieranstich mit zwei Schlägen erledigen. Für den Fall der Fälle besserte er sofort nach, mit "zwei, drei Schlägen". Man weiß ja nie, ob man Wahlversprechen nicht einmal einlösen muss.

Zweiter "Auftritt" in Satiresendung

Was Drexler auf der Habenseite hat: Er konnte durch "Willkommen Österreich" sicher an bundesweiter Bekanntheit zulegen. Es war auch schon das zweite Mal, dass er in der Satiresendung "auftrat" - als sich im Juni in der Show alles um Schützenhofers Abschied als Landeshauptmann drehte, war auch Nachfolger Drexler Thema. Er sehe aus wie aus dem Don-Gil-Katalog geschnitten, wurde da gewitzelt: "Coole, dynamische Pose, Brille: Fielmann, Frisur: Westenthaler, Raute: Merkel."