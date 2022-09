Das war die Aufzeichnung der Aufsteirern-Show am Schloßberg

Fotoserie. Die Show der Volkskultur kommt wieder ins TV. Mit zahlreichen Stargästen fand am Dienstag die Aufzeichnung in den Kasematten am Schloßberg statt. Ausstrahlung ist am 1. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF 2.