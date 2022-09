Aufgetanzt und hereinmarschiert: Am Sonntag führen alle Wege nach Graz! Gegen 10.30 Uhr erfolgte der traditionelle Bieranstich, heute erstmals durch den neuen Landeshauptmann Christopher Drexler mit Unterstützung von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Drexler benötigte mehrere Schläge gegen das Holzfass – ein bisschen Übung wird's in den nächsten Jahren also noch brauchen. Das Aufsteirern 2022 wurde jedenfalls offiziell eingeleitet.