Aufgetanzt und hereinmarschiert: Am Sonntag führten wieder alle Wege nach Graz! 120.000 Gäste wurden bei der 21. Auflage des Fests gezählt, noch bis in den Abend wurde gefeiert. Mit dem traditionelle Bieranstich war bereits Stunden zuvor der Festauftakt erfolgt, aber feiern können die Steirer bekanntlich ja besonders gut. Den Bieranstich erfolgte heuer erstmals durch den neuen Landeshauptmann Christopher Drexler mit Unterstützung von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Drexler benötigte mehrere Schläge gegen das Holzfass – ein bisschen Übung wird's in den nächsten Jahren wohl noch brauchen. Das Aufsteirern 2022 wurde damit jedenfalls offiziell eingeleitet.