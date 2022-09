Die Steirer in Feierlaune

Aufsteirern 2022: Festlicher Auftakt mit den Oberlandlern

Das größte Volksfest des Landes geht heute an den Start. An zwei Tagen tanzen, singen und feiern die Steirer in ihrer prächtigsten Tracht. Den Auftakt machen die Oberlandler im Landhaushof.