Alles, was das Steirerherz begehrt, aufgeteilt auf zwei Tage: Das diesjährige Aufsteirern findet heuer zum 22. Mal und wieder im großen Rahmen und erstmals als zweitägige Veranstaltung am Samstag und Sonntag (am 17. und 18. September) in der Grazer Innenstadt statt. Nach einer erfolgreichen "Qualitätsoffensive", so die Veranstalter der Eventagentur Ivents, ist die Entscheidung gefallen, sowohl die TV-Show in den Kasematten als auch die Bespielung der Innenhöfe aus dem Vorjahr beizubehalten. Die Ausstrahlung findet übrigens am 1. Oktober um 20.15 Uhr auf ORF2 statt.