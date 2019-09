Facebook

© Christof Hütter Photography

Es war nur auf den ersten Blick mutig: Mitten durch den dichtesten Trubel des „Aufsteirern“ in der Herrengasse, wo es sich nur so staut vor lauter Dirndln, Lederhosen und Steireranzügen, führte ein chinesischer Reiseführer seine Gruppe, den Regenschirm stets steil in die Luft gehalten. „Wir sind Asiaten, so ein Gedränge macht uns nichts aus“, schmunzelte einer der Touristen. „Wir sind sehr froh, dieses Fest, die vielen Menschen in den Trachten zu sehen. Sehr exotisch!“