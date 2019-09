Kleine Zeitung +

Graz Aufsteirern 2019: Heute stürmt das Land die Stadt

Am heutigen Aufsteirern-Sonntag werden an die 100.000 Menschen in Tracht in der Grazer Innenstadt erwartet. Wir begleiten alle Aufsteirernfans und alle, die zu Hause bleiben mit Infos, Fotos und Videos in unserem Liveticker durch den Tag.