Die Sommerkollektion wurde vom Wörthersee inspiriert © Mathias Taxer

Ihr Leben der Tracht verschrieben hat die Familie Strohmaier aus Weitensfeld in Kärnten. Seit 1955 werden in der Idylle des Gurktals handgefertigte Trachten hergestellt. 2008 hat die Familie im Rahmen des 800-jährigen Bestehens der Gemeinde Weitensfeld ihre hauseigene Tracht kreiert, erkennbar durch das Markenzeichen, einen „Löwen“. „Der Löwe ist das Wappentier von Kärnten, also untrennbar mit unserer Heimat verbunden“, so Strohmaier. Inzwischen hat die Familie ihre Kreationen wieder weiterentwickelt.