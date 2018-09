Facebook

© Jürgen Fuchs

Lederhose bleibt Lederhose für Conchita: Beim „VolXmusik on Air“-Konzert, das am gestrigen Aufsteirern-Samstag über die Hauptplatz-Bühne ging, trug Österreichs Song-Contest-Heldin eine enge, schwarze Lederhose. Dass sie aber schon einmal so richtig in Tracht aufgesteirert hat, verriet ihr Alter Ego Tom Neuwirth der Kleinen Zeitung vor dem Auftritt: „Mit 18, als ich noch Modeschüler in Graz war, war ich beim Aufsteirern im Dirndl unterwegs – allerdings ohne Bart!“ Mit Tracht und Tradition steht er bzw. Conchita nicht auf Kriegsfuß, was ja schon ein Auftritt beim Narzissenfest unter Beweis gestellt hat. „Als Gasthauskind aus dem Ausseerland fühlt sich das für mich ganz natürlich an. Mit dieser Art von Festen bin ich aufgewachsen.“