Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr am Montag gegen 15.45 Uhr mit seinem Motorrad auf der Millöckergasse in Graz-Geidorf in Richtung Südosten und wollte nach links in die Heinrich-Casper-Gasse abbiegen. Der Lenker dürfte eine Stopp-Tafel missachtet haben und ungebremst in die Heinrich-Casper-Gasse eingefahren sein. Dabei stieß der Motorradlenker gegen die rechte Seite eines entgegenkommenden Klein-Lkw und kam zu Sturz. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen an der rechten Hand. Er wurde von der Rettung in das LKH Graz gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Lenker dürfte 18-Jährigen beschimpft haben

Nach bisherigen Zeugenaussagen hielt der bislang unbekannte Lkw-Lenker, der sich zum Unfallzeitpunkt auf einer Vorrangstraße befand und geradeaus weiterfahren wollte, sein Fahrzeug an und stieg aus.

Er dürfte den Verletzten beschimpften haben und fuhr ohne Erste-Hilfe zu leisten davon.

Bei dem Wagen dürfte es sich laut Zeugenaussagen um einen weißen Klein-Lkw mit weißer Plane handeln. Das Fahrzeug habe eine Aufschrift mit einem großen „F“ oder „S“ in blauer Farbe.

Durch den Zusammenstoß müsste es an der rechten Seite Beschädigungen aufweisen.

Der Lenker wird von Zeugen als 170 Zentimeter groß, mit stärkerer Statur und braun/schwarzen Haaren mit ausgeprägten Geheimratsecken beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise unter: 059 133/65 41 10.