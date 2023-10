Nachdem in Graz eine für Samstag angezeigt gewesene Versammlung im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt behördlich untersagt worden ist, versammelten sich laut Polizei um 16 Uhr am Südtiroler Platz dennoch rund 20 bis 30 Menschen. "Nach Gesprächen mit den Versammelten löste sich die Gruppe aber rasch auf", so Kontrollinspektor Heimo Kohlbacher von der Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizeidirektion. Die Personen haben sich danach Richtung Innenstadt bewegt, "ständig begleitet von der Polizei".