Bei einem Brandeinsatz in der Wiener Straße fanden Einsatzkräfte nach einer zwangsweisen Wohnungsöffnung einen leblosen Körper. Eine Obduktion stellte klar, dass es sich um die 69-jährige alleinstehende Mieterin handelte.

Leichen von Frau und Hund nach Brand in Grazer Wohnung gefunden

In einem Mehrparteienhaus in der Wiener Straße im Grazer Bezirk Lend ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einem Brand gekommen. Die Berufsfeuerwehr war alarmiert worden, nachdem starker Brandgeruch gemeldet worden war.

Die Einsatzkräfte brachen die betroffene Wohnung auf und fanden dabei eine tote Frau und einen toten Hund. Die Staatsanwaltschaft Graz musste die Obduktion des Leichnams anordnen, um ihre Identität zweifelsfrei feststellen zu können. Dabei bestätigte es sich, dass es sich um die 69-jährige alleinstehende Mieterin der Wohnung handelte.

Ursache war Zigarette

Als Todesursache konnte eine Kohlenmonoxidvergiftung festgestellt werden. Hinweise auf Fremdeinwirkung konnten nicht vorgefunden werden. Das Landeskriminalamt Steiermark hatte seit dem Abend gemeinsam mit Sachverständigen des Landes die Ermittlungen durchgeführt, die Brandursache ermittelte ein Brandermittler des Landeskriminalamtes mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung.

Demnach dürfte der Brand seinen Ausgang mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Couch im Wohnzimmer genommen haben und "die Folge eines unachtsamen Umgangs mit einer glühenden Zigarette gewesen sein. Laut Zeugenbefragungen lebte die Frau alleine mit ihrem Hund in der Wohnung und sei starke Raucherin gewesen", so die Polizei.

Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 23 Mann und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Der Brand war von den Einsatzkräften mit einem Löschangriff unter schwerem Atemschutz rasch gelöscht worden. Vermutlich hatte es sich um einen Schwelbrand gehandelt, der bereits länger andauert hatte. Auch die Brandursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.