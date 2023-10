Ob in Verpackungsmaterial, imprägnierter Kleidung oder in E-Autos - PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) werden in der Industrie in beinahe jedem Bereich genutzt. Allerdings verbleiben sie nicht dort, sondern werden inzwischen beinahe in jedem Bereich unserer Umwelt nachgewiesen, so auch in Nahrungsmitteln, Tieren und dem Menschen. Das Wasser ist vor der Verschmutzung durch PFAS ebenfalls nicht geschützt, im Gegenteil. Eine Studie der Uni Graz, die im Rahmen einer Doktorarbeit von Viktoria Müller mit Chemiker Jörg Feldmann und dem schottischen James Hutton Institut durchgeführt wurde, zeigt eine hohe Konzentration des Umweltgifts in der Mur.