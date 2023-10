Der Steirerball in Wien ist für viele Exilsteirerinnen und -steirer in der österreichischen Hauptstadt ein jährlicher Fixpunkt. Ein Höhepunkt des Balls: der Einzug des Jungdamen- und Jungherrenkomitees. Das nächste Mal wird am 12. Jänner 2024 in der Wiener Hofburg getanzt.

Für ein Tanzcasting verschlägt es den Veranstalter, den Verein der Steirer in Wien, zurück in die Heimat. Am Samstag, dem 14. Oktober, wird um 11 Uhr am Grazer Tummelplatz die Musik aufgedreht. Tanzpaare können dort ihr Können unter Beweis stellen und mit Glück selbst Teil des Steirerballs werden. "Die tanzbegeisterten Paare, die beim Casting eine zünftige Polka und einen guten Rechtswalzer aufs Parkett legen, haben gute Chancen, in Wien bei der Eröffnung des Steirerballs 2024 dabei zu sein", sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins.

Belohnung für Casting in Tracht

Voller Körpereinsatz wird auch schon vor Ort belohnt, jene Paare, die in Tracht zum Casting erscheinen, bekommen nach dem Vortanzen einen Imbiss und Getränke. Mitmachen dürfen Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 16 bis 28 Jahren.

Frühbucher-Aktion gestartet

Ab sofort gibt es bis 22. Oktober 2023 auf www.steirerball.com ermäßigte Eintrittskarten – Achtung: Die Anzahl der Frühbucher-Karten ist limitiert.