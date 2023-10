"Rund 80 Prozent aller Pflegebedürftigen werden zuhause gepflegt, auch in Graz", unterstrich Doris Kampus, Soziallandesrätin und Vorsitzende der SPÖ Graz am heutigen Mittwoch bei der Vorstellung eines "Meilensteins", wie sie es nannte: Die Stadt Graz stellt ab Jänner im Rahmen eines Pilotprojekts 15 pflegende Angehörige an. Damit setzt die Rathauskoalition ein Anliegen um, das die SPÖ in die Koalitionsverhandlungen nach der letzten Gemeinderatswahl eingebracht hatte. An der Seite von Kampus präsentierten Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) sowie die Leiterin der Grazer Pflegedrehscheibe, Norma Rieder, das Projekt.