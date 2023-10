Die Grazer Berufsfeuerwehr wurde am Dienstagnachmittag zu einem Kellerbrand in die Augasse alarmiert. Personen wurden keine verletzt.

In einem Keller in der Augasse in Graz-Lend ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Die Grazer Berufsfeuerwehr rückte mit einer Löschbereitschaft – sprich fünf Fahrzeugen und 23 Mann – zur Einsatzadresse aus.

© BF Graz

Vor Ort wurde umgehend durch einen Atemschutztrupp eine Löschleitung in den Keller vorgenommen, heißt es im Einsatzbericht. Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte demnach das Stiegenhaus der darüber liegenden Wohnungen, nach der erfolgreichen Brandbekämpfung wurde mit der Lüftung des Gebäudes begonnen.

Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen sind keine verletzt worden.