Gleich mehrere Fußballfeste, bei denen es um viel mehr als „nur“ den Sieg geht, sondern um Vielfalt, Inklusion und ein Miteinander: Am Samstag wird am Grazer Hauptplatz der Coca-Cola Unified Cup mit neuem Konzept ausgetragen. Gespielt wird nicht nur am Street-Soccer Court – neben den Dribbel-Künsten am Platz sind nämlich auch jene beim e-Gaming an der Konsole mitentscheidend. Teams können sich noch bis Donnerstag unter office@vierhochvier.at melden, jedes Team bekommt einen Spieler oder eine Spielerin von Special Olympics sowie Homeless World Cup zugelost. Den Ehrenankick um 11 Uhr übernimmt ÖFB-Präsident Klaus Mitterndorfer.

Gemeinschaft, Sicherheit und Spaß und stehen dann auch am Sonntag im Vordergrund: Da wird am Hauptplatz das „streetfootbALL festival“ der Caritas ausgetragen, bei dem zwölf Teams aus verschiedenen sozialen Bereichen gegeneinander antreten.

Davor hat kürzlich schon die „erfa“ von LebensGroß zum ersten Social Football Cup geladen – ausgetragen am Platz des Steirischen Fußballverbandes in der Herrgottwiesgasse unter 17 Mannschaften aus Menschen mit und ohne Behinderungen bzw. mit und ohne Migrationserfahrung. Beeindruckt vom positiven Geist der Veranstaltung zeigten sich auch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Kurt Hohensinner (ÖVP), die den ersten Social Football Cup finanziell unterstützten. Nenngeld gab es nämlich keines, „um nicht schon von vornherein Menschen auszuschließen“, wie erfa-Leiter Florian Bosch betonte.