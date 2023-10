Hätte Taxifahrer Reinhard Katter nicht im entscheidenden Moment richtig gehandelt, wäre sein Fahrgast Wilfried Tölly jetzt tot und sie könnten nicht mehr gemeinsam Kuchen essen. Es waren dramatische Sekunden, die sich vor drei Wochen in den Morgenstunden in Graz abspielten. Wilfried und Erika Tölly machten sich bereit für ihren Urlaub in Südnorwegen. Kurz vor fünf Uhr wartete bereits Taxifahrer Katter (Taxi KA NU), der mit 32 Jahren Berufserfahrung ein alter Hase im Business ist, vor der Haustür. Gemeinsam fuhren sie zum Park & Ride in Webling. Von dort sollte es mit einem Bus und einem Zwischenstopp auf einer Fähre nach Lillehammer, Oslo und Ålesund gehen.