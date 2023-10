Fest der Inklusion

900 Gäste feierten beim "All in One Ball" in Graz

Mit Fotoserie. Beim "All in One Ball" am Samstag wurde im Zeichen der Inklusion getanzt, gefeiert und gelacht. Auch Vizekanzler Werner Kogler war unter den Gästen. Klicken Sie sich durch die Fotos des Ballabends.