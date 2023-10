Die Generalsanierung des Chirurgiekomplexes am LKH-Universitätsklinikum in Graz läuft schon seit 2013. Nun ist auch der Altbau aus der Zeit des Jugendstils an der Reihe. Ein zentraler Teil der aktuell vierten Etappe bei laufendem Betrieb ist die Adaptierung der herzchirurgischen Intensivüberwachung. Insgesamt werden 13,4 Millionen Euro investiert, die Fertigstellung ist Ende 2025 geplant, sagte Ulf Drabek, Kages-Vorstand für Finanzen und Technik beim "Spatenstich" am Donnerstag. Fürs Foto griffen die Chefs nämlich zum Vorschlaghammer.