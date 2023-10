In den USA? Ja, da war Crowdinvesting vor zehn Jahren bereits großes Thema! Aber hierzulande? Nein, da fristeten die Mikroinvestoren bestenfalls ein Nischendasein.

Im Oktober 2013, also recht genau vor einer Dekade, änderte sich das schlagartig. Die Online-Plattform Green Rocket, ins Leben gerufen von zwei Steirern, bot Privatanlegern zu diesem Zeitpunkt erstmals die Chance, schon mit Beträgen ab 250 Euro in vielversprechende „grüne“ Start-ups zu investieren. Mit dem Grazer Solar-Pionier Sunnybag kam auch das erste Jungunternehmen, das die Schwarminvestoren um Unterstützung anfragte, aus der Steiermark. Und das gemeinsame Projekt sollte ein sehr erfolgreiches werden. Von 150 Crowdinvestoren sammelte Sunnybag damals 160.000 Euro ein. Geld, das man dringend für Entwicklung und Warenbeschaffung brauchte.

Mehr Rendite als Inflation

Nun, dieser Tage zahlt Sunnybag seinen Anlegern das eingesetzte Kapital zurück. Und zwar inklusive einer Rendite von 41 Prozent – bei einer Inflation von 34,6 Prozent seit 2013. Das Jungunternehmen um Gründer Stefan Ponsold nimmt dafür knapp 225.000 Euro in die Hand. „Nach fünf Jahren hatten wir die Chance, wegen einer deutlich niedrigeren Unternehmensbewertung viel günstiger zurückzuzahlen“, erinnert sich Ponsold – „aber wir wollten nicht“. Viele der Investoren seien Freunde oder Bekannte gewesen, Ponsold fühlte sich ihnen im Wort, bestmöglich abzuliefern.

Für Stefan Ponsold Anlass genug, eine unternehmerische Bilanz zu ziehen. Nicht immer war die Selbstständigkeit einfach. „Trotz sehr herausfordernder Jahre ging uns die Energie nicht aus“, fasst der 39-jährige Jungvater heute durchwegs stolz zusammen. Lehrgeld zahlten Ponsold & Co. etwa, als sie zu stark und zu früh in den Handel drängten. Ponsold: „Das hat sich für uns nie rentiert. Würden wir noch einmal starten, würden wir viel früher viel stärker auf E-Commerce setzen“.

Lautete die Geschäftsidee im Gründungsjahr 2010 noch, Taschen und Rucksäcke mit wasserfesten Solarpaneelen herzustellen und damit Mobiltelefone und andere Geräte aufzuladen, greift das Portfolio heute viel weiter. Selbst sieht man sich bei Sunnybag als „europäischen Marktführer von mobilen Solarsystemen“, die Produkte der Grazer werden längst auch in den USA oder Japan verkauft.

Amazon blockiert Sunnybag

Das alles wiederum hat zur Folge, dass Sunnybag als Unternehmen seit Ende August nicht mehr Sunnybag, sondern Sunbooster heißt. „Wir werden bald weitere größere Solarprodukte präsentieren“, erzählt Stefan Ponsold. Man biete dann neben den Solarrucksäcken, dort bleibt die Marke Sunnybag bestehen, auch Produkte an, „die 100 bis 200 Mal so viel Energie erzeugen“.

Sunnybag-Gründer Stefan Ponsold © Sunnybag/Kevin Liu Photography

So wolle man in turbulenten Zeiten reüssieren. Das letzte Geschäftsjahr lief mit 3,2 Millionen Euro Umsatz und mehr als 300.000 Euro Gewinn sehr gut. Das hatte auch mit Großaufträgen aus der Ukraine zu tun. Sunnybag lieferte große Solarpaneele und Speicherstationen ins Kriegsgebiet, weil sich die Menschen dort vor Blackouts schützen wollen.

Dass die wirtschaftliche Prognose nun durchwachsener ist, liegt übrigens auch an einem kuriosen Umstand. Sunnybag darf zurzeit via Amazon keine Produkte in Deutschland verkaufen, weil die sogenannte „EPR-Registrierungsnummer“ fehlt. Beantragt wurde diese zwar bereits vor vier Monaten, eine Bearbeitung seitens der zuständigen – und wohl überforderten – Stiftung steht aber noch aus. Womit das Sommergeschäft flöten ging. Ponsold: „Das kostete uns monatlich 100.000 Euro Umsatz“.