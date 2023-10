"Männer sind einsame Streiter, müssen durch jede Wand, müssen immer weiter." Vor fast 40 Jahren sang Herbert Grönemeyer in seinem Song "Männer" schon darüber, dass Männer "außen hart und innen ganz weich" sein müssen, obwohl sie selbst auch in Krisen stecken. Nicht so lange zurück, aber seit nun schon zehn Jahren können Männer am Telefon "weich" sein und vertraulich über ihre Probleme reden. Die Krisenhotline "Männernotruf" wurde damals ins Leben gerufen und feierte jetzt im Steiermarkhof dieses Jubiläum.