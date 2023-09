Auf den Grazer Straßenbahnen und Bussen wehen wieder die Fähnchen und bereits vor der Messe lockt ein Stand mit Lebkuchenherzen Passanten an. In den Messehallen sprudeln Whirlpools neben Verkaufsständen für Möbel, Kleidung und Wohnmobile. Mehr als 450 Aussteller bespielen die rund 60.000 Quadratmeter große Messefläche, im Vergnügungspark katapultieren Fahrgeschäfte Menschen in unwegsame Höhen. Noch bis 2. Oktober heißt es in Graz wieder Bühne frei für die Herbstmesse.