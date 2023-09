Es hat ein wenig gedauert, bis der richtige Ort dafür gefunden wurde. Am Donnerstag konnte nun aber die erste Discgolfanlage in Graz am Rosenhain eröffnet werden. Dort hat man ab sofort ein As im Ärmel, wenn der Nachwuchs beim Thema "Spazierengehen" nur die Augen überdreht. Der Ausflug ins Grüne lässt sich damit mit Spiel & Spaß aufpeppen.