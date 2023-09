Fast meint man, Empörung wie Dringlichkeit bei der Aussendung der Gazer Polizei herauszulesen: Zum einen wurde sie mitten in der Nacht, exakt um 2.14 Uhr früh am heutigen Sonntagmorgen, ausgeschickt - zum anderen heißt es darin unter anderem, dass sich zwei Jugendliche "aufs Schändlichste an verschiedenen Gräbern vergingen". Jedenfalls sucht die Grazer Polizei nun die beiden mutmaßlichen Vandalen - und Augenzeugen.

Wie es in der Aussendung der Polizei heißt, habe am Samstag gegen 18 Uhr ein Friedhofsbesucher die beiden Jugendlichen dabei beobachtet, die sich leider austobten. Unter anderem wurde auch eine Grabstatue dabei beschädigt. Laut Exekutive habe der Augenzeuge die beiden Jugendlichen wie folgt beschrieben: einer sei kleiner und korpulenter gewesen, zudem schwarz bekleidet - der zweite sei eher dünner gewesen, etwa 1,60 Meter groß, und er trug ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Hose.

"Falls es weitere Zeugen gab und diese auch weitere Hinweise zu den Tätern liefern können, bittet die Polizei sich bei der Polizeidienststelle Graz-Kärntnerstraße unter der Telefonnummer +43 59133 6586 zu melden", heißt es seitens der Polizei.