Britisches Duo Right Said Fred für Dreharbeiten zu Gast in Graz

Am Schloßberg und in der Innenstadt war das britische Brüder-Duo "Right Said Fred" unterwegs, die in den 90er-Jahren mit "I'm Too Sexy" international in den Charts landeten. Zwei Tage drehten sie für die Sendung "Aufsteirern" des ORF.