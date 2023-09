Ein tödlicher Stich in den Hals eines Mannes in Graz hat seit einem Jahr die Ermittler und das Gericht beschäftigt: Der 64-Jährige, der vor einem Jahr im Streit seinen Gegner getötet haben soll, musste sich zuerst wegen Notwehrüberschreitung verantworten. Doch die Richterin fällte ein Unzuständigkeitsurteil, also fand am Mittwoch im Straflandesgericht ein Prozess wegen Mordes statt. Der Angeklagte blieb bei seiner Notwehrversion und fühlte sich darüber hinaus nicht schuldig.

"Freundschaft plus"

Die Dreiecksgeschichte, die zum Tod eines Mannes geführt hatte, war kompliziert: Der Angeklagte hatte 2020 eine junge Frau kennengelernt, die drogen- und alkoholabhängig war und von ihrem damaligen Freund misshandelt wurde. Er nahm sie aus Mitleid bei sich auf und es entstand eine Freundschaft. Irgendwann kam eine sexuelle Beziehung dazu, der 64-jährige Taxilenker bezeichnete den Status als "Freundschaft plus", eine echte Beziehung sei es nie gewesen.

Tödlicher Streit

Die Frau lernte in Therapie einen jungen Mann kennen, der bald zu ihr zog. "Sie hat sich immer beschwert, dass er sie geschlagen hat", erzählte der Beschuldigte. Die Beziehung zwischen ihm und der Frau blieb auch bestehen, obwohl ihm klar war, dass sie mit dem Jüngeren zusammen war. Im September 2022 gab der Angeklagte der Polizei - er hatte früher für die Behörde als Dolmetscher gearbeitet - einen Tipp, dass der junge Mann eine Drogenlieferung erwarten würde. Kurz darauf kam es zum tödlichen Streit, nachdem der 64-Jährige die beiden wieder einmal zusammen auf der Straße gesehen hatte.

Der Beschuldigte war damals mit seinem Wagen stehengeblieben, es kam zu einer lauten Auseinandersetzung, trotzdem fuhr er das Paar nach Hause. "Warum sind Sie mit in die Wohnung gegangen?", wollte Richterin Julia Riffel wissen. "Ich habe so ein Gefühl gehabt", lautete die Erklärung. Was der Jüngere zu ihm gesagt hat, habe er nicht verstanden, denn "sein Englisch verstehe ich nicht". Die Stimmung bezeichnete er als "ruhig".

Die Frau sagte dagegen aus, "die zwei haben Vollgas gestritten" - "Das stimmt nicht", wehrte der Beschuldigte ab. Er habe nur gesagt, dass die Wohnung "wie ein Saustall ausschaut". Daraufhin sei der andere aufgestanden und habe ihn mit einer Hand gewürgt und in den Schwitzkasten genommen. "Er hat ganz fest gedrückt, die Finger haben

sich wie Blei angefühlt auf meinem Hals." Er hatte "panische Angst" und habe das Messer ergriffen und zugestochen. "Ich weiß nicht, wie das passiert ist", schilderte er. Der Stich durchtrennte die Halsschlagader, "das Opfer verstarb binnen weniger Minuten am Tatort", beschrieb Staatsanwältin Katharina Doppelhofer.