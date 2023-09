Am 16. September 1983 erhielt der "Terminator" die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Zum 40-jährigen Jubiläum bekundete er in einer Videobotschaft seine Liebe zu den Staaten.

"Es ist einer der stolzesten Tage in meinem Leben." So bezeichnete Arnold Schwarzenegger den 16. September 1983 in seinem neuesten Instagram-Posting. Jenen Tag, an dem der "Terminator" zum US-amerikanischen Staatsbürger wurde. "Ich verdanke Amerika alles. Geboren in Österreich, gemacht in Amerika!"

16. 9. 1983: Arnold Schwarzenegger als frischgebackener US-Staatsbürger mit Maria Shriver © dapd

Am Samstag jährte sich "Arnis" Erhalt der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft zum 40. Mal. Grund genug für Schwarzenegger, seine Liebe und Dankbarkeit zu den Vereinigten Staaten von Amerika in einer pathetischen Videobotschaft zum Ausdruck zu bringen.

Über eine Collage mit Bildern aus seiner Kindheit bis hin zu seinen Politikertagen legte er in dem Video eine Rede, die er 2004 bei der Republican National Convention in New York City gehalten hatte.

Der Traum eines Buben aus Thal bei Graz erfüllte sich

In dieser ließ er seine Anhänger wissen: "Meine amerikanischen Mitbürger, das ist ein fantastischer Moment für mich. Sich vorzustellen, dass ein einst dürrer Bub aus Österreich zum Gouverneur von Kalifornien heranwachsen könnte – das ist der Traum eines Einwanderers."

"Wenn der Lehrer in der Schule über Amerika gesprochen hat, habe ich davon geträumt, hierherzukommen. Ich habe geträumt, hier zu leben", erzählte der mittlerweile 76-Jährige weiter.

Schwarzenegger erfüllte sich diesen Traum 1968, als er im Alter von 21 Jahren nach Nordamerika auswanderte. In seiner Anfangszeit in Übersee machte sich Arni einen Namen in der Bodybuilder-Szene. In den 1970er-Jahren kürte er sich gleich sechs Mal zum Mr. Olympia. Ein letztes Mal gelang ihm das 1980, danach verließ er die Bodybuilding-Bühne für immer. Seinem persönlichen Erfolgslauf in den USA tat dies, wie wir heute wissen, keinen Abbruch.

"Solange ich lebe, werde ich den Tag, an dem ich meine Hand zum Schwur auf die Staatsbürgerschaft gehoben habe, niemals vergessen. Wisst ihr, wie stolz ich war? Ich war so stolz, dass ich den ganzen Tag mit einer amerikanischen Flagge um meine Schultern gewickelt herumgelaufen bin", erinnerte er sich zurück.

Die letzten Worte im Ausschnitt der Rede richtete Schwarzenegger an seine "Mitimmigranten". Sie sollen genau zuhören, denn er wolle, dass sie wissen, wie willkommen sie in den Vereinigten Staaten sind. "Wir bestärken euch in euren Träumen. Wir glauben an eure Zukunft."