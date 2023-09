Nach dem Adieu von AlphaTauri und vor dem Einzug von Douglas im Jänner stehen die Parterreräume im Rathaus leer. Was am prominentesten „Eck“ von Graz nicht so prickelnd ist. Also hauchen ihm unter anderen Stadtrat Günter Riegler und Pia Paierl von der städtischen Wirtschaftsabteilung neues Leben ein: Unternehmer, die ob der Baustellen vor ihrer Tür leiden, können sich hier unter dem Motto #schauvorbei in die Auslage stellen.