Der Eingang ist nicht passierbar, drei Polizisten stehen vor dem Gartentor. Die Umgebung ist friedlich. Nichts deutet in der Straße voller Einfamilienhäuser auf den ersten Blick darauf hin, dass hier heute ein Mensch bei einem Brand ums Leben gekommen ist.

Gegen 13.40 Uhr am Freitagnachmittag wurde die Grazer Berufsfeuerwehr alarmiert - ein Haus im Bezirk St. Peter stand in Flammen. "Der Brand hat wohl seinen Ausgang in der Küche genommen", sagt Gerald Wonner von der Berufsfeuerwehr Graz am Nachmittag. Die Flammen dürften sehr schnell vom Erdgeschoss, wo sich die Küche befindet, aufs ganze Haus bis in den Dachstuhl übergegriffen haben.

Zwei Personen gerettet, eine verstorben

Drei Personen befanden zu dem Zeitpunkt im Haus, zwei konnten sich selbstständig ins Freie retten. Allerdings kam für eine ältere Frau jede Hilfe zu spät. "Wir konnten eine Dame leider nur mehr tot bergen", sagt Wonner. Der Brand ist gelöscht, die Glutnester wurden beseitigt.

Vor dem Haus ist am frühen Abend der Schaden sichtbar: Der Putz hängt an der Fassade herunter, Fenster stehen offen, die Dachziegel sind verkohlt und bröckelig. Hinter Absperrbänder und der Polizeistreife am Eingang ist die Einsatzgruppe der Brandermittlung zu sehen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen, die genaue Brandursache steht noch nicht fest.

Laut Polizei dürften zwei Parteien in dem Haus wohnhaft gewesen sein.