Bei jener Frau, die am Freitag bei einem Brand in Graz-St. Peter ums Leben gekommen ist, handelt es sich um eine 77-jährige Dame, wie am Samstag bekannt wurde. Ein weiteres Ehepaar, das den oberen Teil des Hauses bewohnte, blieb unverletzt.



Lokalaugenschein am Freitag: Der Eingang ist nicht passierbar, drei Polizisten stehen vor dem Gartentor. Die Umgebung ist friedlich. Nichts deutet in der Straße voller Einfamilienhäuser auf den ersten Blick darauf hin, dass hier am Nachmittag ein Mensch bei einem Brand ums Leben gekommen ist.

Gegen 13.40 Uhr am Freitag wurde die Grazer Berufsfeuerwehr von mehreren Anrufern alarmiert – ein Haus im Bezirk St. Peter stand in Flammen. "Der Brand hat wohl seinen Ausgang in der Küche genommen", sagte Gerald Wonner von der Berufsfeuerwehr Graz. Dies bestätigte sich am Samstag. Die Flammen dürften sehr schnell vom Erdgeschoss, wo sich die Küche befindet, aufs ganze Haus bis in den Dachstuhl übergegriffen haben.

Zwei Personen gerettet, eine verstorben

Drei Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt im Haus, zwei konnten sich selbstständig ins Freie retten. Nachdem die Berufsfeuerwehr eingetroffen war, wurden zwei Atemschutztrupps mit einer Löschleitung zum Retten einer dritten Person ins Haus geschickt. Die 77-Jährige wurde im Brandraum gefunden und ins Freie gebracht, leider konnte jedoch nur mehr ihr Tod festgestellt werden.

Die Küche nach dem Brand © Berufsfeuerwehr Graz

Der Brand war nach etwa 30 Minuten gelöscht, die Glutnester wurden beseitigt. Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit 28 Mann und 7 Fahrzeugen im Einsatz.

Sichtbarer Schaden

Vor dem Haus ist am frühen Freitagabend der Schaden sichtbar: Der Putz hängt an der Fassade herunter, Fenster stehen offen, die Dachziegel sind verkohlt und bröckelig. Hinter Absperrbänden und der Polizeistreife am Eingang ist die Einsatzgruppe der Brandermittlung zu sehen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Am Samstag steht die Ursache fest: Der Brand im Erdgeschoss dürfte aufgrund des unsachgemäßen Umgangs mit Rauchware (wie etwa Tabakwaren oder Zigaretten) im Bereich der Küche ausgebrochen sein.