Während in Graz-Liebenau über die Zukunft des Fußballstadions noch heiß diskutiert wird, steht bereits fest, wo im Bezirk der Golfsport künftig daheim ist - nämlich in der Liebenauer Hauptstraße 242: Dort wird Anfang Oktober die neue Indoor-Golf-Anlage namens "Ruff" eröffnet. Dieser Name leitet sich vom schwedischen Wort für den Fachbegriff "Rough" ab, der den "rauen" und nicht picobello gemähten Teil des Golfplatzes meint, der gleichsam als Abtrennung zwischen den Bahnen fungiert. Warum schwedisch? Weil die "Ruff"-Geschichte in Skandinavien begann. Und ab Oktober eben in Graz fortgeschrieben wird.