Die Schilderungen des Angeklagten gingen eindeutig in Richtung Notwehr: „Seine Hände waren wie Blei auf meinem Hals, mir wurde dunkel vor Augen“, sagte der 64-Jährige bei seinem ersten Prozess im April in Graz. Dann habe er – weil er attackiert worden sei – versucht, sich aus dem Würgegriff zu befreien, und nach „irgendetwas“ gegriffen: „Ich wollte nicht zustechen, ich habe nur rumgefuchtelt“, so der gebürtige Ägypter über seinen Griff zum Messer.