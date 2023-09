"Hier zu sterben kann ich mir vorstellen, denn ich fühle mich hier glücklich“, sagt Alexander. Der 67-Jährige ist seit 13 Jahren Bewohner des VinziDorfes in Graz. In seinem roten Container hat er auf sieben Quadratmeter alles, was er zu seinem Leben braucht – unter anderem seinen Kräuterlikör. „Ja, ich bin schwerer Alkoholiker. Das hat mir mein Leben zerstört.“ Früher war Alexander Ingenieur, arbeitete bei Siemens. Nach der Scheidung ging „alles den Bach runter“. Konkreter möchte er nicht werden. Jetzt ist er Bewohner des VinziDorfes in St. Leonhard. Dort bekommt er Verpflegung, Betreuung und hat eine neue Heimat und Freunde gefunden. Wo er ohne dem Vinzidorf wäre, möchte er sich wohl nicht ausmalen. Jeder der derzeit 38 Bewohner im Vinizidorf hat seine eigene Geschichte.