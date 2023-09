Zimmerbrand: 70-Jähriger aus Wohnung gerettet

Die Grazer Berufsfeuerwehr wurde am Dienstag um 5 Uhr zu einem Zimmerbrand in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Belgiergasse alarmiert. Ein 70-Jähriger konnte mithilfe von Passanten aus der Wohnung geholt werden.