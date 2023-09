Die Zeit der friedlichen Klimademos ist schon lange vorbei. Jetzt polarisiert der Aktivismus. Zum Schulstart blockierten 18 Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation Straßen in Graz, Linz und Innsbruck. In der steirischen Landeshauptstadt klebten sich am Montagmorgen vier Klimaaktivisten auf die Fahrbahn in der Petersgasse fest, gleich neben der Privatschule Sacré Coeur. Zum Ärger der Eltern, Schülerinnen und Autofahrer: „Das ist allen Erstklässlern gegenüber unfair, die heute ihren ersten Schultag haben“, war zu hören. Ein Mann stieg aus seinem Wagen und beschimpfte Mitglieder der Gruppe, eine Frau zerrte einen Aktivisten von der Straße. Diese ließen sich davon nicht einschüchtern. Nach etwa einer Stunde wurde der Protest von der Polizei aufgelöst. Alle Teilnehmer wurden mehrfach angezeigt.