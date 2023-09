Pünktlich zum Schulstart im Osten Österreichs sorgte die Letzte Generation mit einer neuen Protestwelle für ein weiteres Verkehrschaos. In Graz legten die Klimaaktivistinnen und -aktivisten ab 7.30 Uhr den Frühverkehr lahm. Vier Aktivistinnen und Aktivisten klebten sich im Bereich der Petersgasse, Bezirk St. Leonhard (nahe Sacré Coeur Schule), auf die Straße und blockierten den gesamten Verkehr.

Um 8.24 Uhr konnte der Protest von der Polizei aufgelöst werden. Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten wurden von der Straße entfernt. Auch die Rettung war vor Ort. Die vier Aktivistinnen und Aktivisten werden angezeigt.

Bis auf die Schulbusse wurden keine Fahrzeuge von der Klimagruppe durchgelassen. Vor der Schule haben sich Eltern und Schülerinnen versammelt. Eine Frau war aus ihrem Wagen gestiegen und hat die Aktivistinnen und Aktivisten beschimpft. "Das ist allen Erstklässlern gegenüber unfair, die heute ihren ersten Schultag haben", hörte man aus der Menge laut rufen. Auch ein lautes Hupkonzert war nicht zu überhören. Es herrschte große Aufregung. Auch aus den Reihen der Eltern und Schülerinnen hörte man immer wieder Schimpfwörter fallen.

Blockaden in drei Städten

Auch andere Städte waren betroffen. In Innsbruck kam es zu einer Blockade der Bundesstraße 171. In Linz wurde der Verkehr bei den Autobahnabfahrten an der Prinz Eugen Straße blockiert.

Die Polizei ist vor Ort © Eder

Neue Protestwelle gestartet

Bereits vergangene Woche kam es zu mehreren Blockaden. Rund um den Kaiser-Josef-Platz sowie den Dietrichsteinplatz in Graz klebten sich die Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straße. In Wien war der Bereich rund um den Schwarzenbergplatz betroffen, in Innsbruck die Innstraße. In Klagenfurt blockierte die Klimagruppe die Villacher Straße.

Polizisten konnten die Blockaden rasch auflösen. Trotzdem kam es in allen Städten zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen.