In München spielte er vor knapp 100.000 Menschen, mit seiner "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu"-Tour ist Andreas Gablier im Moment in ganz Europa unterwegs. Am Freitag, dem 8. September, kommt der Musiker für einen kurzen Zwischenstopp zurück in die Heimat. Für einen Abend nimm Gabalier die Kasemattenbühne am Schloßberg für sich ein. Der Grund: Der gute Zweck.